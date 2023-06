DJ MARKET TALK: Euro mantém ganhos após dados da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O euro mantém-se em alta contra o dólar, não reagindo muito à revisão em baixa dos dados do produto interno bruto do primeiro trimestre da Zona Euro. O PIB foi revisto em baixa para uma contração de 0,1% no primeiro trimestre face ao quarto, disse o Eurostat esta quinta-feira. A estimativa anterior tinha sido um crescimento de 0,1% e as expectativas eram de estagnação. O PIB do quarto trimestre também ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.