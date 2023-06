DJ MARKET TALK: Euro mostra pouca reação aos dados da inflação da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O euro está praticamente inalterado mesmo depois dos dados que mostraram que a inflação da Zona Euro abrandou mais do que o esperado em maio. A inflação principal caiu para uma taxa homóloga de 6,1% em maio face a 7,0% em abril, versus a previsão de 6,4% dos analistas consultados numa sondagem do WSJ. A inflação subjacente caiu para 5,3% em maio face a 5,6% em abril, contrastando com os 5,5% esperados. Os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.