DJ MARKET TALK: Euro pode cair com enfraquecimento da economia da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O euro pode cair contra o dólar, penalizado pelo lento crescimento económico da Zona Euro e a procura de ativos seguros, refere o Rabobank. "Nos próximos meses, o euro deve ajustar-se a um enfraquecimento da economia da Zona Euro", refere a estratega de forex do Rabobank Jane Foley numa nota. "Isto implica que o ímpeto ascendente que persiste desde o quarto trimestre do ano passado possa ter atingido um pico." ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.