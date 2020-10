DJ MARKET TALK: Euro pode cair se ações dos EUA voltarem a ceder

(DJ Bolsa)--O euro pode cair ainda mais, testando o patamar fundamental de $1,17, caso as ações dos EUA continuem a cair esta quinta-feira e a impulsionar os ativos de refúgio como o dólar, disse o Société Générale. O mínimo de setembro, pouco acima de $1,16, pode "vir à tona", disse Kit Juckes do SocGen. "Se isso acontecer depois de uma redução significativa do posicionamento especulativo,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

