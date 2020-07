DJ MARKET TALK: Euro pode prolongar ganhos contra o dólar

(DJ Bolsa)-- O euro pode prolongar os ganhos contra o dólar tendo em conta que a Zona Euro tem sido melhor a gerir o coronavírus do que os EUA, diz a TD Securities. "O estilo de 'um passo em frente, três passos atrás' da reabertura dos EUA expos essas fragilidades para o mercado, minando o USD", diz o analista de forex da TD Mark McCormick, referindo-se à retoma das medidas de confinamento em alguns estados dos EUA depois de uma subida dos casos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

