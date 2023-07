DJ MARKET TALK: Euro prolonga perdas após Ifo abaixo do esperado

(DJ Bolsa)-- O euro prolonga as perdas, caindo para mínimos de cerca de duas semanas contra o dólar, depois de uma leitura abaixo do esperado do índice de clima empresarial Ifo da Alemanha. O índice do Ifo caiu para 87,3 pontos em julho, face a 88,6 pontos em junho, abaixo do consenso de 88,1 pontos da sondagem do WSJ. Estes dados seguem-se aos PMI fracos de segunda-feira. "A queda maior que o esperado do Ifo da Alemanha, em conjunto com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.