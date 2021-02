DJ MARKET TALK: Euro recua contra o dólar após PIB da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O euro recua contra o dólar depois de os dados do PIB da Zona Euro do quarto trimestre terem sido melhores do que as previsões, mas revelado uma contração devido ao impacto das restrições do coronavírus na economia. O EUR/USD recua para um mínimo de dois meses de 1,2038, contra 1,2069 antes dos dados. O Eurostat revelou que o PIB da Zona Euro caiu 0,7% em cadeia no quarto trimestre, face à descida de 1,2% ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone