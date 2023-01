DJ MARKET TALK: Euro sem grandes alterações após PMI da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- O euro continua a negociar estável contra o dólar esta terça-feira, mesmo depois de o índice de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro ter superado as projeções. O PMI compósito da Zona Euro, que mede a atividade dos setores dos serviços e indústria, subiu para 50,2 pontos em janeiro, face a 49,3 pontos em dezembro, segundo a S&P Global. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.