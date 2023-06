DJ MARKET TALK: Europa acelera suportada por dados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)--As ações europeias registam ganhos sólidos esta quarta-feira, uma vez que os receios de recessão nos EUA diminuíram após uma série de fortes dados económicos. O Stoxx soma 0,9%, o CAC sobe 0,8%, o DAX aprecia 0,7% e o FTSE soma 1%. Os futuros dos EUA apontam para ganhos na abertura. "A reação otimista aos dados económicos [esta terça-feira] permitiu que as ações ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.