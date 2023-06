DJ MARKET TALK: Europa acelera; Wall Street deve abrir em alta

(DJ Bolsa)-- As ações europeias aceleram sobretudo após uma sessão mista na Ásia e antes de uma abertura prevista em alta nos EUA. O Stoxx Europe 600 avança 0,3%, o CAC ganha 0,8% e o DAX sobe 0,2%, embora o FTSE 100 recue 0,2%. A Hennes & Mauritz dispara 15% após os resultados do segundo trimestre, que foram melhores do que o esperado. O dólar recua 0,3% contra o euro, enquanto o Brent soma 0,5%. "A cautela persistiu ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.