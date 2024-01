DJ MARKET TALK: Europa acelera; Wall Street deve abrir no verde

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem esta quinta-feira enquanto Wall Street deve abrir em alta. O Stoxx 600 e o DAX ganham 0,2%, o CAC avança 0,3% e o FTSE 100 sobe 0,1%. O Brent sobe 0,8% para $78,88 por barril. "Os preços do petróleo continuam resilientes, uma vez que as restrições de oferta e novas preocupações sobre os ataques à via marítima no Mar Vermelho levaram o petróleo a recuperar dos mí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.