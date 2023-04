DJ MARKET TALK: Europa acelera; Wall Street deve abrir sem direção

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias ganham terreno esta sexta-feira, com o Stoxx Europe 600 a subir 0,3%, o DAX sobe 0,2%, o CAC ganha 0,2% e o FTSE soma 0,4%. Os futuros dos EUA seguem mistos, com a sessão a ser marcada pelo arranque da temporada de resultados das principais cotadas norte-americanas. O JP Morgan sobe 5,7% no pré-mercado depois de ter batido as previsões de lucro e receitas no primeiro trimestre. O Brent cai 0,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.