DJ MARKET TALK: Europa acelera; Wall Street deve cair

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias aceleram esta quarta-feira, com o Stoxx a ganhar 0,3%, o DAX a somar 0,3% e o CAC a subir 0,4%. As negociações após a pausa natalícia seguem sem ritmo, o que aumenta a volatilidade nesta altura do ano. Em Wall Street, as praças devem abrir no vermelho. O dólar segue misto, com o EUR/USD a ganhar 0,1% e o USD/JPY a subir 0,2%. O Brent perde 0,4% devido às perturbaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.