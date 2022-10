DJ MARKET TALK: Europa aprecia; Wall Street deve abrir em alta

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias prosseguem no verde esta segunda-feira, impulsionadas pelo crescimento acima do esperado na China, embora os PMI de outubro da Zona Euro tenham dado mais evidências de que o bloco está a entrar numa recessão bastante profunda e que as pressões inflacionistas permanecem fortes, disse a Capital Economics. O Stoxx Europe 600 soma 1,7%, o DAX acelera 1,8%, o CAC ganha 1,9% e o FTSE aprecia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.