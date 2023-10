DJ MARKET TALK: Europa arrefece; futuros de Wall Street sem definição

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus recuam antes de uma abertura que se perspetiva estável nos EUA. O Stoxx 600 e o FTSE 100 recuam 0,3% e o DAX e CAC 40 recuam cerca de 0,1%. O Brent avança 1%, para $93,14 por barril. Embora vários mercados asiáticos estejam fechados para feriado, aqueles que permaneceram abertos caíram na maioria, apesar do acordo de última hora para evitar uma paralisação do governo dos EUA. "A lei de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.