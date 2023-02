DJ MARKET TALK: Europa cai apesar de subida dos PMI em fevereiro

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta terça-feira, apesar de os dados do PMI compósito da Zona Euro terem subido para 52,3 pontos em fevereiro face a 50,3 pontos em janeiro, um máximo de nove meses e batendo a previsão do consenso de 50,5 pontos dos economistas consultados pelo The Wall Street Journal. O Stoxx 600 cai 0,1%, o DAX recua 0,4%, o CAC perde 0,3% e o FTSE 100 desvaloriza 0,2%. Nos EUA, os futuros de açõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.