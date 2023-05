DJ MARKET TALK: Europa cai após dados da inflação da Zona Euro

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações caem esta terça-feira, depois de os dados terem mostrado que a inflação da Zona Euro subiu em abril. O Stoxx Europe 600 cai 0,2%, o DAX desce 0,2% e o CAC 40 perde 0,5%, enquanto o FTSE 100 estabiliza. O IPC preliminar da Zona Euro subiu 7,0% em termos homólogos em abril face a 6,9% em março, de acordo com o Eurostat alimentando os receios sobre o ciclo de restrição do BCE que se reúne esta semana. O Brent ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.