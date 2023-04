DJ MARKET TALK: Europa cai após dados do PIB

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta sexta-feira e devem encerrar a semana numa nota negativa, com a nova ronda de dados do crescimento económico a mostrar alguma resiliência surpreendente, o que contribui para os receios de que as taxas de juro vão continuar a subir. O Stoxx 600 e o DAX perdem ambos 0,2%, o CAC cai 0,7% e o FTSE 100 desce 0,1%. A economia da Zona Euro cresceu apenas 0,1% no 1T depois de uma estagnaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.