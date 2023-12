DJ MARKET TALK: Europa cai após Fed afastar ideia de cortes para breve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os índices de referência da Europa recuam esta segunda-feira, após um alto responsável da Reserva Federal dos EUA ter reformulado os comentários que desencadearam a recente recuperação do mercado. "Não estamos a falar de cortes das taxas atualmente", disse o presidente da Fed de Nova York, John Williams, à CNBC na sexta-feira. "Estamos muito focados na questão que temos diante de nó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.