DJ MARKET TALK: Europa cai com conflito no Médio Oriente a pesar sobre o sentimento

(DJ Bolsa)-- As ações europeias caem esta sexta-feira, depois de os mercados asiáticos terem caído e com Wall Street a preparar-se para uma abertura possivelmente em baixa, com a instabilidade no Médio Oriente a continuar a preocupar. O Stoxx Europe 600, DAX e CAC recuam cerca de 1% e o FTSE 100 perde 0,9%. Os mercados na Austrália e China continental perderam cerca de 1%, o Hang Seng desceu 0,7% e o Nikkei caiu 0,5%. O Brent ganha 1,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.