DJ MARKET TALK: Europa cai com dados da indústria da Alemanha

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta segunda-feira, depois de um início de sessão indeciso, com os mercados a reagirem negativamente aos dados das encomendas industriais da Alemanha. O Stoxx 600 cai 0,1%, o DAX recua 0,2%, o CAC perde 0,4% e o FTSE 100 estabiliza. As encomendas fabris da Alemanha subiram ligeiramente em setembro, mostraram dados esta segunda-feira, mas isto deveu-se a encomendas de larga escala, e os números subjacentes caíram ...