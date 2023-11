DJ MARKET TALK: Europa cai com exceção da praça de Frankfurt

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam no vermelho esta quinta-feira, com a exceção da bolsa alemã, com as quedas registadas durante a sessão asiática a prolongarem-se na sessão europeia. O Stoxx 600, o CAC e o FTSE 100 caem todos cerca de 0,4%, ao passo que o DAX ganha 0,4%. Na Ásia, o cenário ficou negativo com a perda de ímpeto motivado pelo abrandamento das leituras da inflação. Nos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.