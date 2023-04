DJ MARKET TALK: Europa cai com novos receios sobre os bancos

(DJ Bolsa)-- As ações europeias continuam em queda esta terça-feira, enquanto os investidores esperam pelos resultados das grandes tecnológicas em Wall Street e com os novos receios sobre as ações dos bancos regionais dos EUA a pesarem no sentimento geral. O Stoxx 600 cai 0,4%, o DAX perde menos de 0,1%, o CAC recua 0,6% e o FTSE 100 desce 0,2%. As ações dos bancos estão mais fracas depois de o problemático banco ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.