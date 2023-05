DJ MARKET TALK: Europa cai ligeiramente; futuros de ações dos EUA sobem

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem ligeiramente esta quarta-feira, enquanto os futuros de ações dos EUA sobem, com os mercados atentos às negociações em Washington para evitar um default nos EUA. O Stoxx 600, o CAC e o FTSE caem menos de 0,1%, ao passo que o DAX contraria ao subir 0,4%. Os futuros do Dow e do S&P 500 sobem 0,4%. "De facto não há uma direção concreta para os procedimentos atuais com os mercados aparentemente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.