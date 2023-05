DJ MARKET TALK: Europa cai; mercados esperam por minutas da Fed

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta quarta-feira, depois de uma sessão negativa na Ásia e antes de uma abertura que se prevê no vermelho em Wall Street, com os mercados à espera das minutas da reunião do Comité de Operações de Mercado Aberto, ou FOMC, às 1800 TMG. O Stoxx 600 e o DAX caem ambos 1,7% e o CAC e FTSE 100 recuam ambos 1,8%. Os futuros do Dow e do S&P 500 perdem 0,4%, depois de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.