DJ MARKET TALK: Europa cai; Wall Street deve acompanhar perdas

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus recuam após negociações mistas na Ásia e antes de uma abertura que se prevê em baixa nos EUA. O Stoxx 600 cai 0,3%, o FTSE recua 0,1% e o CAC e o DAX perdem 0,4%, com perdas nos setores bancário, imobiliário e tecnológico. O Brent sobe 2,2% para $77,82 por barril. Já o dólar estabiliza, com o EUR/USD a cotar a 1,0934, antes dos dados da inflação dos EUA desta semana. (philip.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.