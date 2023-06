DJ MARKET TALK: Europa cede terreno em sessão sem catalisadores

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuam esta terça-feira, com os receios sobre o estado da economia global a persistirem e com os investidores a olharem para as decisões de política dos bancos centrais na próxima semana. O Stoxx perde 0,1%, enquanto o DAX, o CAC e o FTSE recuam todos 0,2%, enquanto os futuros dos EUA apontam para uma abertura no vermelho, esta terça-feira. Há incerteza sobre a forma como o BCE se vai posicionar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.