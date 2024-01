DJ MARKET TALK: Europa desce e Wall Street deve acompanhar perdas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados europeus recuam, num contexto de incerteza económica e geopolítica, e antes dos dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA. O Stoxx 600, o FTSE e o DAX recuam 0,9% e o CAC cai mais de 1%. Os futuros dos EUA apontam para uma abertura em baixa, enquanto o Brent acelera 0,7%. "O mercado também está atento à recente subida dos preços do petróleo, impulsionado por receios de que os problemas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.