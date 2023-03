DJ MARKET TALK: Europa desce sob forte pressão da banca

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As bolsas europeias seguem com perdas acentuadas, fortemente pressionadas pela banca, ainda no seguimento do colapso do banco Silicon Valley Bank nos EUA. O Stoxx Europe 600 desce 2,4%, enquanto o alemão DAX perde 2,6%, o francês CAC recua 2,5% e o britânico FTSE cai 2,6%. Os futuros dos EUA apontam também para uma abertura em queda para o S&P, DJIA e Nasdaq. "Apesar dos melhores esforços dos governos e dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.