DJ MARKET TALK: Europa e EUA sem direção enquanto petróleo dispara

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias negoceiam sem direção esta segunda-feira, após os fortes dados do emprego dos EUA na sexta-feira e após a Arábia Saudita ter anunciado mais um corte voluntário da produção. "O relatório do emprego de sexta-feira trouxe algo aos bulls e aos bears, e embora os mercados europeus tenham tido um desempenho fraco na semana passada, há a sensação de que os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.