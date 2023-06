DJ MARKET TALK: Europa e futuros dos EUA sobem animados por dados

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem antes de uma provável abertura em alta dos EUA, com os dados a trazerem algum conforto aos investidores. O Stoxx Europe 600 avança 0,9%, o FTSE 100 sobe 0,7% e o DAX e o CAC 40 sobem 1%. O Brent sobe 0,6%, para $74,97 por barril e o dólar estabiliza. A inflação da Zona Euro diminuiu mais do que o previsto em junho, com os preços da energia e bens alimentares a descerem. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.