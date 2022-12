DJ MARKET TALK: Europa e futuros dos EUA sobem; crude recua

(DJ Bolsa)-- As ações europeias ganham terreno, enquanto os futuros dos EUA antecipam uma abertura em alta, apesar da jornada maioritariamente negativa na Ásia. O Stoxx Europe 600 sobe 0,4%, o FTSE 100 avança 0,9% e o CAC 40 sobe 0,2%, embora o DAX negocie estável. Os mercados da Austrália, China continental e Japão fecharam em baixa, ao passo que as ações de Hong Kong subiram. O dólar segue misto, enquanto o Brent ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.