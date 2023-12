DJ MARKET TALK: Europa entra na linha de água; Wall Street deve cair

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os índices de ações europeus oscilam entre ganhos e perdas esta quarta-feira, apesar do otimismo renovado de que as taxas de juro podem cair no início do próximo ano. O Stoxx, o DAX e o CAC negoceiam todos na linha de água, enquanto o FTSE soma 0,6% após o dados terem mostrado uma inflação mais fraca do que o esperado no Reino Unido e um índice de preços no produtor, ou IPP, mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.