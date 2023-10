DJ MARKET TALK: Europa entra no vermelho; Dow deve cair

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As bolsas europeias voltaram a entrar em território negativo esta terça-feira, embora com perdas limitadas, com o foco ainda no conflito Israel-Hamas. O Stoxx, o DAX e o CAC perdem 0,2%, enquanto o FTSE sobe 0,2%. Os futuros dos EUA também apontam para uma abertura em baixa. "O recente sentimento de risco que lançou uma sombra sobre os mercados parece estar a diminuir, em parte devido à extensa diplomacia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.