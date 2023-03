DJ MARKET TALK: Europa, futuros dos EUA estáveis à espera de Powell

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias seguem sem direção definida esta terça-feira, enquanto os investidores aguardam pelo testemunho do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, no Congresso. O FTSE, o CAC e o DAX registam ganhos leves, enquanto o Stoxx recua. "Antes dos payrolls dos EUA na sexta-feira, [Powell] provavelmente tentará encontrar um equilíbrio entre destacar o progresso no abrandamento da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.