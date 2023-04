DJ MARKET TALK: Europa ganha terreno; futuros dos EUA aceleram

(DJ Bolsa)-- As ações europeias sobem, enquanto os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura em alta. O Stoxx Europe 600 ganha 0,4%, o FTSE 100 avança 0,7%, o CAC 40 sobe 0,2% e o DAX sobe 0,3%. As ações das imobiliárias estão entre os melhores desempenhos na Europa, bem como as ações do setor das viagens. O Brent cai 0,3% para $84,72 por barril, ao passo que o dólar mantém-se estável.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.