DJ MARKET TALK: Europa lateraliza; Wall Street deve subir

(DJ Bolsa)-- A Europa estabiliza, enquanto os futuros dos EUA aceleram, esta sexta-feira, numa jornada com liquidez reduzida e poucos dados de relevo na agenda. O Stoxx, o DAX, o CAC e o FTSE negoceiam perto da linha de água. As ações europeias têm margem limitada para ganhos dada a incerteza económica, afirma o Bank of America. As ações beneficiaram de um crescimento robusto, da diminuição da inflação e de dados ...