DJ MARKET TALK: Europa mantém-se no vermelho após BOE

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias recuam após a decisão sobre a taxa de juro do Banco de Inglaterra, ou BOE, com o Stoxx Europe 600 e o FTSE 100 a caírem caem 1%, o CAC a ceder 1,2% e o DAX a perder 0,7%. O BOE elevou a taxa diretora meio ponto percentual esta quinta-feira, uma subida mais acentuada do que outros bancos centrais para tentar travar a taxa de inflação mais elevada entre o G-7. "Houve surpresas ascendentes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.