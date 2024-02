DJ MARKET TALK: Europa mista após BOE; EUA devem abrir no verde

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações europeus seguem mistos, com o FTSE a cair 0,2% após o Banco de Inglaterra, ou BOE, ter mantidos as taxas de juro embora tenha sinalizado o primeiro corte para este ano. O Stoxx cai 0,1%, o DAX soma 0,2% e o CAC perde 0,6%. Os futuros de ações dos EUA apontam para uma abertura em alta. O Brent acelera 0,5% para $80,93 por barril enquanto a libra reduz parte das perdas após a decisão do BOE. (philip.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.