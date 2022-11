DJ MARKET TALK: Europa mostra incerteza antes do IPC dos EUA

(DJ Bolsa)-- As ações europeias seguem mistas esta quinta-feira, numa sessão cautelosa com os investidores focados nos dados mais recentes da inflação dos EUA e à espera para ver sinais de que os aumentos das taxas da Reserva Federal dos EUA estão a ter o efeito desejado em baixar as pressões dos preços. O Stoxx 600 sobe menos de 0,1%, o DAX cai menos de 0,1%, mas tem registado alguma volatilidade, o CAC perde 0,5% e o FTSE 100 estabiliza. Os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.