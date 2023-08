DJ MARKET TALK: Europa na linha de água; Wall Street deve subir

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--As ações europeias seguem na linha de água esta quinta-feira, embora Wall Street pareça prestes a abrir em alta. O Stoxx Europe 600, o CAC e o DAX estabilizam enquanto o FTSE perde 0,2%. O Brent avança 0,9% e o dólar perde 0,1% contra o euro. Os principais mercados da Ásia caíram, embora as ações da China continental tenham subido. "A pressão de venda manteve-se na Ásia, embora a um ritmo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.