DJ MARKET TALK: Europa no verde após dados mistos da Zona Euro

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Após uma abertura em queda, a maioria dos principais índices europeus segue em alta leve esta segunda-feira, depois de os últimos dados da Zona Euro terem revelado um quadro misto, com a economia a regressar ao crescimento, mas uma inflação subjacente ainda elevada. O Stoxx soma 0,2%, o DAX ganha 0,1%, o CAC acelera 0,5% e o FTSE perde 0,1%. No Reino Unido, os investidores aguardam pela decisão do Banco de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.