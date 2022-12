DJ MARKET TALK: Europa no vermelho, Wall Street deve recuar

(DJ Bolsa)-- As bolsas europeias recuam esta sexta-feira, a última sessão do ano de 2022, um ano difícil para as ações, devido à perspetiva de novos aumentos das taxas de juro, juntamente com a desaceleração do crescimento e a inflação alta. O Stoxx Europe cai 0,7%, o DAX perde 1% e o CAC recua 0,8%. O FTSE, que encerrou hoje mais cedo, cedeu 0,5%. O dólar, o petróleo e os futuros dos EUA também recuam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.