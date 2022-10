DJ MARKET TALK: Europa perde ímpeto e passa a cair

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias não conseguiram manter os ganhos da abertura desta quinta-feira, seguindo agora no vermelho, em linha com os futuros de ações dos EUA. O Stoxx 600 cai 0,5%, o DAX perde 0,4%, o CAC recua 0,6% e o FTSE 100 desce 0,8%. Nos EUA, os futuros do Dow caem mais de 100 pontos, ou 0,5%, enquanto as yields dos Treasurys a 10 anos sobem para 3,787%. Nos dados, as vendas a retalho da Zona Euro caíram ligeiramente em agosto, com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.