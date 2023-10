DJ MARKET TALK: Europa perde; Wall Street deve abrir em baixa

(DJ Bolsa)--As bolsas europeias recuam esta segunda-feira, antes de uma esperada que se perspetiva em baixa em Wall Street. O Stoxx cai 0,7%, o FTSE recua 0,6% e o CAC e o DAX perdem 0,3% e 0,8%, respetivamente. O Brent perde 0,5% para $91,71 por barril, atingindo as cotadas do petróleo. "Os preços do petróleo recuam face aos máximos da semana passada, mas a guerra em curso no Médio Oriente deve funcionar como um fator de subida adicional"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.