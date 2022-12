DJ MARKET TALK: Europa precisa de investidores para oferta de obrigações em 2023

(DJ Bolsa)-- Serão necessários investidores privados para absorver o aumento da oferta de obrigações soberanas em 2023, com o aumento de emissões pelos países e a redução do Programa de Compra de Ativos do Banco Central Europeu, refere o estratega de rendimento fixo do UniCredit Research Francesco Di Bella numa nota. "Os investidores privados que, ao contrário do BCE, são sensíveis aos preços, terã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.