DJ MARKET TALK: Europa prossegue no verde em sessão calma

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias sobem esta quinta-feira numa sessão calma visto que muitos traders estão longe das mesas de negociação devido ao feriado do dia de Ação de Graças nos EUA. O Stoxx 600 e o CAC sobem 0,5%, o DAX avança 0,9% e o FTSE 100 cresce 0,1%. O dólar recua 0,9% para Y138,41. O mercado de Treasurys também está encerrado para o feriado. O Brent cai 0,7% para $84,81, numa altura ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.