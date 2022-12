DJ MARKET TALK: Europa recua apesar de ganhos dos futuros de ações dos EUA

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta terça-feira, depois dos dados dos EUA que sugeriram que a restrição da Reserva Federal pode não estar prestes a abrandar. O Stoxx 600 desce 0,3%, tal como o FTSE 100, enquanto o DAX cai 0,1% e o CAC desce 0,2%. Os futuros de ações dos EUA sobem, apesar do fecho negativo de segunda-feira depois de os dados do ISM terem mostrado que a economia dos EUA ainda está resiliente,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.