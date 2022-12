DJ MARKET TALK: Europa recua com atenção na decisão do BOJ

(DJ Bolsa/Webtexto)-- As ações europeias caem esta terça-feira, num dia que está a ser marcado pela decisão do Banco do Japão, ou BOJ, de ajustar o intervalo alvo da yield das obrigações a 10 anos para 50 pontos base face a 25 pontos base. O Stoxx 600, DAX e CAC caem os três 0,1%, enquanto o FTSE 100 sobe menos de 0,1%. Entretanto, os futuros de ações dos EUA negoceiam mistos. O iene continua em alta contra o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.