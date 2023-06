DJ MARKET TALK: Europa recua; futuros de Wall Street avançam

(DJ Bolsa)-- As ações europeias recuam esta terça-feira, com os investidores ainda de olho nas consequências da curta rebelião no fim de semana na Rússia, embora os futuros de Wall Street apontem para ganhos na abertura. O Stoxx 600 cai 0,2%, o FTSE 100, o CAC 40 e o DAX recuam 0,1% O Brent cai 1,1% para $73,50 enquanto o dólar perde 0,4% para o euro, depois de a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ter sinalizado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.